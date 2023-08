‘s Ochtends een regenwater­bad, ‘s avonds een gevonden ree slachten en opeten: het leven van Jordy (31) is een beetje Bokrijk in het echt

“Mensen noemen mij al eens raar, of vinden het gek hoe ik leef. Maar zij spoelen alle dagen hun kak door met helder drinkwater. Wie is hier dan eigenlijk de gek?” Aan het woord is Jordy, een 31-jarige Maaslander die samen met zijn vriendin Leentje in een klein huisje in Neeroeteren woont. In die grote tuin neemt hij alle dagen een regenwaterbad, trok hij deze zomer 100 kilo aardappelen uit de grond, vlecht hij de mooiste zaken én bakt hij zelf brood. En zijn Leentje? Die kijkt al lang niet meer op wanneer Jordy ‘roadkill’ mee naar huis neemt als avondmaal.