Frontale botsing in Gronsveld: traumahelikopter opgeroepen voor zwaargewond slachtoffer

Ze noemden zich de ‘Gouden 11’, maar leerkrach­ten sport­school Hasselt bleken in Whatsapp­groep vooral studentes te keuren en homo’s te beledigen

“Aan de start van het schooljaar keurden ze ook vrouwelijke studentes aan de hand van foto’s. ‘Die zou ik wel eens willen hebben’”. Acht leerkrachten die geschorst zijn door de Sportschool in Hasselt blijken in een Whatsappgroep kwetsende berichten met elkaar te hebben gedeeld. “Ik kon bepaalde berichten lezen en het gaat echt over onvervalst racisme, homofobie, discriminatie en bodyshaming.”