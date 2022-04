Fietsverbindingen in Voeren massaal aangepakt: “Het niveau qua fietsen gaat nu omhoog”

Sint-Truiden Van bloesemze­ge­ning tot slapen tussen de fruitbomen: Sint-Trui­den stelt uitgebreid bloesempro­gram­ma voor

De voorspelde sneeuw dreigt stokken in de wielen te steken, maar in Sint-Truiden is het bloesemseizoen officieel afgetrapt met de voorstelling van het programma. Bloesemmarkten, overnachten tussen de fruitbomen of een ritje op de Bloesembus: de stad is helemaal klaar voor dé tijd van het jaar in Haspengouw.

31 maart