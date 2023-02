Dit piepkleine monstertje is op maar drie plekken gezien, bij Gertjan kruipt-ie gewoon in de tuin

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE Staart­ploeg Charleroi deelt KRC Genk Ladies een enorme dreun uit: “Deze opdoffer moeten we snel samen verwerken”

Wat een eenvoudige klus leek, werd voor KRC Genk een serieuze streep door de rekening. Staartploeg Charleroi, dat slechts één overwinning op de teller had staan, haalde na de rust een 1-0-achterstand op en nam verrassend de drie punten mee naar huis. De verslagenheid in het Genks kamp was groot en voelde aan als een harde mokerslag. Met een moeilijk drieluik voor de boeg tegen Anderlecht, Brugge en OHL, moet KRC Genk Ladies duidelijk uit een ander vaatje tappen. “We moeten deze week vertrouwen tanken en ons focussen op de toppers. Als groep moeten we hier samen door”, probeerde Gwen Duijsters na afloop de ontgoocheling te verbijten.

