85.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Voeren raakten jullie het meest in 2022: van 183 vaten met drugafval tot een kerststal met 40 opgezette dieren

Deze zomer werden in onze gemeente 183 vaten met drugafval gedumpt. Het was grootste dumping in Limburg van afgelopen twee jaar. De vaten werden achtergelaten langs de kant van de weg aan de oevers van de rivier Berwijn. Verschillende vaten kwamen dan ook in het water terecht. De lokale politie van Voeren, de FGP, het CRU en Labo kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen.

Vaten met drugafval gevonden aan de oever van de Berwijn in Voeren.

Heel wat mensen zijn op zoek naar een leuke stek in Voeren. Dat blijkt uit de populariteit van ons artikel over vastgoed in de Limburgse gemeente. “Het wondermooie heuvelland, de leuke boerderijen, gezellige terrasjes, aangename fiets- en wandelwegen. Voeren is het ideale plekje voor de toerist en voor een tweede woning”, vertelt vastgoedmakelaar Erik Bessems.

Kerststal

Een van de bijzondere kerststallen van het land? Da’s ongetwijfeld die van de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Voeren. Je spot er onder andere meer dan 40 opgezette dieren. “Onze pony werd ingeslapen omdat hij scheve benen had”, vertelt Josef Dodemont (84), een van de bezielers.

Kerststal van de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Voeren

De Vlaamse Milieumaatschappij slaagde erin om het overstromingsrisico in Moelingen te verminderen. Regelmatig zorgde de rivier de Berwijn de laatste jaren voor wateroverlast in de dorpskern van Moelingen. In de rampzomer van 2021 werden de inwoners zelfs geëvacueerd nadat Moelingen helemaal onderliep. In juni 2022 was het bijna weer zover. Daarom was het noodzakelijk om de kans op overstromingsschade te doen dalen. Zo kreeg de Berwijn ter hoogte van de dorpskern extra ruimte en werd onder meer een brug verwijderd die de waterloop versmalde.

Vaarwel, Hostellerie De Draeck

Een paar dagen geleden kregen we te horen dat uitbaters Ghislain en Yvan Duijsens van Hostellerie De Draeck volgend jaar aan een nieuw hoofdstuk beginnen in het kasteel in Teuven, zonder restaurant. De zaak was 37 jaar lang een vaste waarde in Voeren. “Onze leeftijd, gezondheid en het gezond verstand gebieden ons om het wat rustiger aan te doen. We gaan de huidige accommodatie verhuren aan kleinere groepen. Zelf zullen we dan zorgen voor het onderhoud en beheer.”

Restaurant Hof de Draeck in Voeren.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

