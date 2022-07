183 vaten met drugafval gedumpt in Voeren: grootste dumping in Limburg van afgelopen twee jaar

Het is intussen de zesde dumping van drugafval in Limburg dit jaar. In 2021 werden dertien dumpingen en zeven druglabo’s ontdekt. De dumping die gisteren in Voeren werd ontdekt, is de grootste dumping van chemisch drugafval van de afgelopen twee jaar. Het parket Limburg blijft daarom oproepen om verdachte situaties te melden via het anoniem drugmeldpunt via het telefoonnummer 0800/20877.