140 inwoners uit Moelingen-dorp geëvacueerd: “De dijken zijn doorgebroken”

Genk Beledigde Genkenaar (27) deelt vuistsla­gen uit: 3 maanden cel

9 juli Een 27-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel omdat hij op 20 februari een zwemmer na een discussie tijdens het baantjeszwemmen in het zwembad van Genk buiten opwachtte en hem enkele vuistslagen in het gezicht gaf. Volgens de twintiger had de man racistische opmerkingen geuit.