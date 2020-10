Vlaming is verdikt tijdens lockdown: meer tussendoortjes, minder beweging

4 op de 10 Belgen zijn bereid meer te betalen voor slachtvrij vlees uit laboratori­um. Waar blijft die kweekbur­ger dan?

24 maart Zeker vier op de tien Belgen zijn voorstander van kweekvlees - vlees dat in een laboratorium gekweekt is uit een stukje spierweefsel van een levende koe - en zouden zo’n revolutionaire burger op de grill gooien. Zo blijkt uit een enquête van dierenrechterorganisatie Gaia. Alleen is het al jaren wachten op de commerciële komst van de kweekburger, die in 2013 met veel poeha werd voorgesteld. Maar waarom duurt het toch zo lang?