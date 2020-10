Pompoenen: welke eetbare soorten bestaan er en waarvoor gebruik je ze?

Voedings­des­kun­di­ge neemt 10 fruitdrank­jes voor kinderen onder de loep: “Bijna allemaal even ongezond als blikje cola”

19 oktober Elke week onderwerpen we dagdagelijkse producten aan een test. Deze week op het menu: fruitdrankjes, of beter suikerdrankjes. “Twee derde van de fruitdrankjes op de markt bevat te weinig fruit en te veel suiker”, aldus voedingswetenschapster Hella Van Laer, die voor ons tien fruitdrankjes voor kinderen analyseerde. Maar zijn er ook die wel goed scoren qua voedingswaarde? Of laat je ze beter helemaal links liggen?