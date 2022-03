Picknick buiten of een brunch binnen? Met deze recepten maak je altijd het mooie weer

Toegegeven, grillig weer hoort bij de Belgische lente. Maar laat je daardoor zeker niet tegenhouden om een gezellig etentje met vrienden of familie te plannen. Of je nu gaat picknicken onder een stralend voorjaarszonnetje of binnen een sfeervolle lentebrunch organiseert, met deze recepten wordt het ongetwijfeld gezellig.

Een zonnige lentepicknick …

Het geheim van een geslaagde picknick? Aangenaam weer, fijn gezelschap én een goed gevulde picknickmand natuurlijk. Om het jezelf en je gasten zo makkelijk mogelijk te maken, kan je best zo veel mogelijk hapjes op voorhand bereiden. Dat geeft jou en je gezelschap alle tijd voor dat extra rondje spikeball. Voor je de perfecte spot in de natuur opzoekt, enkele tips:

- Ga voor lekkere fingerfood om gedoe met bestek en servies te vermijden. Vooraf gesneden zalm-mangorolletjes of wraps met bietenhummus en halloumi smaken even lekker wanneer je ze gewoon op een servetje serveert. Aangevuld met kerstomaatjes, voorgesneden stukjes komkommer en lekkere dips zoals guacamole en muhammara krijgt je picknick een extra zonnig tintje.

- Glazen potjes for the win! Een fris soepje en een ‘zoetje’ mogen natuurlijk niet op je picknick ontbreken. Vul thuis kleine steriliseerbokalen of oude jampotjes met bijvoorbeeld gazpacho met avocado en waterkers of een lekker abrikozendessertje met koekjescrumble en mascarponecrème en je hebt een lekker voor- en nagerechtje. Vergeet wel de lepels niet!

- Een glaasje rosé of een fris pintje zorgen voor extra sfeer, maar voorzie zeker ook echte dorstlessers. Geef water een frisse twist door het te infuseren met fruit of zet een paar flessen zelfgemaakte ijsthee met granaatappel-tijmsiroop in je picknickmand.

- Bedenk op voorhand ook hoe je al dat eten en drinken zo koel mogelijk houdt. Zo blijft alles smakelijk en vers.

In je picknickmand:

… of een gezellige brunch

Zit het weer niet echt mee, maar stond er toch een etentje op de planning? Haal dan gewoon die lentesfeer in huis met een royaal brunchbuffet. Je kan alles makkelijk op voorhand klaarzetten, je gasten scheppen zelf op waar ze zin in hebben en je maakt het zo uitgebreid als je zelf wil. Voor je aan het kokkerellen gaat, zijn deze tips handig:

- Geen brunch zonder pistolets en lekker beleg. Voorzie toch ook één of twee speciale, hartige gerechten die het buffet net dat tikje spannender maken. Een lekkere frittata met zuiderse groenten of panzanella met perzik en burrata zijn relatief snel klaar en wakkeren de lentekriebels meteen aan.

- Vergeet ook de zoetebekjes niet. Pannenkoeken, in alle maten en uitvoeringen, zijn altijd een succesformule. Met verschillende bijhorende toppings, van vers fruit tot zoete sausjes, maak je ze zo gezond of rijkelijk als je zelf wilt.

- Ten slotte is een brunch eigenlijk vooral een hele leuke manier om met smaken, gerechten en recepten te jongleren. Verras je gasten op een persoonlijke manier, want wat je klaarmaakt met liefde, smaakt eens zo goed.

Op jouw brunchbuffet:

