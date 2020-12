Fiets op stal? Topkinesist Lieven Maesschalck toont de beste work-out om fit te blijven tijdens de winter

Een echte koukleum? Wielrenner Greg Van Avermaet en zus Claudia leggen uit welke kleding je het best draagt tijdens het sporten in de winter

7 december De fitnesszalen zijn voor onbepaalde duur gesloten. Wie zijn conditie op peil wil houden, moet dus gaan wandelen, lopen en fietsen in de buitenlucht. Maar welke kleren trek je het best aan nu de koude in het land is? Outdoorexpert Wietse Claes, personal trainer Claudia Van Avermaet en haar broer Greg geven raad. “Als je een keer per week wil sporten, heb je niet dezelfde (dure) uitrusting nodig als iemand die dagelijks traint.”