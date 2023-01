30 dagen alleen maar vlees eten: het ‘leeuwendieet’ gaat viraal

9 op de 10 mensen krijgen ooit een lumbago: “Vroeger schreven we rust en medicatie voor, nu kiezen we een andere aanpak”

Maar liefst 9 op de 10 mensen kampen vroeg of laat in hun leven met een lumbago of lumbalgie – klinkende namen, maar eigenlijk gewoon Latijn/Grieks voor ‘lage rugpijn’. Wat doen we dan massaal verkeerd? En hoe kunnen we lage rugpijn de wereld uithelpen? Lieven Danneels (UGent), hoogleraar aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen, geeft advies om een lumbago te voorkomen en behandelen. “Je hoeft geen grote sporter te zijn om je rug sterker te maken.”

