Vijftien EU-lidstaten willen zowat 40.000 Afghanen opnemen

In een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken die het Duitse persbureau dpa kon inkijken, wordt een en ander verduidelijkt. Zo gaat het exact om 38.146 mensen en Duitsland neemt het merendeel, een groep van 25.000, op.

In de brief is sprake van 60.000 opnameplaatsen in 2021 en 2022. Zowat twee derde van de plaatsen gaat naar Afghanen. De opvang wordt deels gefinancierd door Europa.