Reddingsschip Ocean Viking mag aanmeren in haven van Augusta

Op het schip bevinden zich in totaal 572 migranten, die bij zes verschillende missies gered konden worden. Ongeveer 180 mensen aan boord zijn minderjarig. De migranten waren in nood geraakt toen ze het centrale deel van de Middellandse Zee wilden oversteken richting Europa.

De Ocean Viking is het enige vaartuig van een particuliere reddingsorganisatie dat momenteel nog actief is in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee. Andere schepen zijn in beslag genomen door de Italiaanse autoriteiten of zijn in voorbereiding voor de volgende missies.