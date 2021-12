Reddingsschip Artsen zonder Grenzen meert met 560 migranten aan boord aan in Sicilië

Artsen zonder Grenzen redt op enkele uren tijd 240 mensen op Middelland­se Zee

Op enkele uren tijd heeft Artsen zonder Grenzen in de Middellandse Zee bijna 240 mensen van de verdrinkingsdood gered. De ngo meldt woensdag dat de bemanning van het door Artsen zonder Grenzen gecharterde schip, Geo Barents, vluchtelingen van drie boten in de problemen in veiligheid bracht.

22 december