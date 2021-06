Meer dan twintig Afrikaanse migranten verdronken bij Tunesië

De Panne Mensensmok­ke­laar (26) met rubberboot­jes, buiten­boord­mo­to­ren, brandstof en reddings­ves­ten gearres­teerd in De Panne

24 mei Een mensensmokkelaar is aangehouden nadat de politie hem woensdagavond rond 23 uur kon arresteren in De Panne, dezelfde dag waarop 49 vluchtelingen werden gered van een zodiac op de Noordzee voor de kust van Oostduinkerke. Het was een ANPR-camera die de doortocht van een Ford met Duitse nummerplaat in de zone registreerde. In de wagen lagen rubberboten, buitenboordmotoren, bidons met brandstof en reddingsvesten.