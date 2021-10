Hulpdiensten redden meer dan 200 migranten die VK probeerden te bereiken via het Kanaal

Gouverneur Decaluwé verbaasd over uitspraken Franse minister omtrent migratie: “Grenscon­tro­les zijn niet de oplossing"

10 oktober De gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé is verbaasd over de uitspraken van de Franse minister van Binnenlandse Zaken omtrent de migratieproblematiek. Volgens de gouverneur is het breed probleem dat niet enkel tot ons land terug te brengen is. Zo zegt hij zondag in een reactie aan Belga.