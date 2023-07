Europa overspoeld met bijna miljoen asielaanvragen vorig jaar

Tegen de achtergrond van de aanslepende oorlog in Syrië registreerden de 27 lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein in 2015 en 2016 respectievelijk 1,3 en 1,2 miljoen asielaanvragen. Door de coronacrisis was er een aanzienlijke daling, maar vorig jaar ontvingen de betrokken landen opnieuw 996.000 aanvragen. Bovendien hebben nu ook vier miljoen Oekraïense vluchtelingen tijdelijke bescherming in Europa.