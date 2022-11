Albanese premier haalt uit naar Verenigd Koninkrijk in migratierel: “Het klinkt als geschreeuw uit een gekkenhuis”

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman sprak eerder deze week over een “invasie van migranten” en een “toename van het aantal Albanese immigranten” die ze wijt aan jonge, alleenstaande mannen die volgens haar deel uitmaken van georganiseerde criminele bendes. “Veel Albanezen maken ook misbruik van onze moderne wetten op slavernij”, stelde ze verder.

De opmerkingen veroorzaakten een rel in het Verenigd Koninkrijk en schoten ook bij Rama recht in het verkeerde keelgat. “Een gemeenschap uitkiezen en spreken over gangsters en criminelen, dat klinkt niet erg Brits, dat klinkt meer als geschreeuw uit een gekkenhuis”, zei Rama terwijl hij het Duitse migratiebeleid prees op de top van westerse Balkanlanden in Berlijn. “Ik heb een Duitse minister nooit horen spreken over Albanezen als criminelen", merkte hij op en hij prees de “waardigheid" van de Duitse aanpak. Minder dan 1 procent van de Albanezen in Groot-Brittannië zit momenteel in de cel, voegde hij eraan toe.

Quote Het gaat niet om Albanezen of buitenlan­ders of gangsters, maar om een falend beleid inzake grenzen en criminali­teit Edi Rama, premier Albanië

Zondebokken

In een interview met BBC zei Rama dat Bravermans invasie-opmerking “gestoord” was en dat het onmogelijk was voor hem om er niet op te reageren. “Het gaat niet om één persoon. Het gaat om het klimaat dat werd gecreëerd en het gaat om het vinden van zondebokken en anderen de schuld geven. Het gaat niet om Albanezen of buitenlanders of gangsters, maar om een falend beleid inzake grenzen en criminaliteit.”

“Dergelijke taal is geen beleid, het is geen programma, het is geen visie. Het is niets anders dan het aanwakkeren van xenofobie en het viseren van een gemeenschap. Ik bewonder alles waar Groot-Brittannië voor staat, maar ik walg echt van dit soort politiek dat uiteindelijk gedoemd is om te mislukken", stelde Rama.

Een woordvoerder van de Britse premier Rishi Sunak probeerde eerder vandaag al de gemoederen te bedaren en verwees naar de samenwerking met Albanië in de aanpak van mensensmokkel. “We hebben een sterke relatie met onze Albanese partners. We zijn dankbaar voor de samenwerking met de Albanese overheid en blijven vastberaden om met hen samen te werken”, aldus de woordvoerder.

1 procent van Albanese mannen

Vorige week werd vernam het Britse Lagerhuis dat dit jaar al 12.000 Albanezen illegaal het land waren binnengekomen nadat ze het Kanaal overstaken. In 2020 waren dat er slechts 50.

10.000 van de nieuw toegekomen migranten zijn mannen. Goed voor 1 procent van de volwassen mannelijke bevolking in Albanië. Albanezen maken nu de grootste groep uit van migranten die met kleine bootjes het Kanaal oversteken.