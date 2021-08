Aantal bootmigranten dat Italië bereikt in één jaar tijd verdubbeld

Gevangenis­straf voor man die migranten in sofa’s binnensmok­kel­de in Verenigd Koninkrijk

15 juni Een mensensmokkelaar die migranten verstopte in sofa's is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zeven maanden. De 21-jarige man probeerde om de migranten in het Verenigd Koninkrijk binnen te smokkelen door hen in tweedehands sofa’s uit België en Frankrijk te verstoppen. De man, die van Iraanse afkomst is, riskeert nu om na zijn gevangenisstraf te worden gedeporteerd. Dat bevestigt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.