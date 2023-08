Ereburge­mees­ter Frans Vanheule (84) overleden: “Ruzie maken was niet aan hem besteed”

In Reninge is maandag ereburgemeester Frans Vanheule (84) overleden. Hij was maar liefst 41 jaar actief in de gemeentepolitiek, waarvan elf jaar als burgervader. “Ik had een opperbeste verstandhouding met Frans”, zegt huidig burgemeester Lode Morlion.