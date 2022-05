Zoemende Week van de Bij in Vleteren met bijenfeest- en avond

Iedereen is op zondag 29 mei is welkom van 14 uur tot 17 uur in en rond de Sceure in Oostvleteren voor een zoemend bijenfeest voor jong en oud. “Er zijn heel wat verschillende activiteiten gepland zoals een insectenhotel maken (5 euro), zalf of een kaars maken van bijenwas, een bijenwandeling om 15 uur en 16 uur en een ‘zoem zoem’-activiteit voor kleuters en kinderen uit het eerste en tweede leerjaar, knutselen. We laten ook een imker aan het woord en er is een bar met lekkere drankjes en hapjes in thema.” Inschrijven voor het bijenfeest is niet nodig.

Bijenavond

De bijenavond gaat door op woensdag 1 juni van 19.15 uur tot 22 uur in de Sceure. “Gedreven kenners vertellen honderduit over onze zoemende bondgenoten: de bekende honingbij en de onbekende wilde bijen. Beeldrijke presentaties worden afgewisseld met hapjes en drankjes waar we dankzij de bijen van kunnen genieten. De bezoekers trekken huiswaarts met heel wat praktische tips en met een pakket bloemzaden om bijen in eigen tuin aan te trekken”, aldus Lien. “De imker van Vleteren, Erik Vanhoucke, heeft het over het wel en wee van onze honingbij. Matti Pisman van Regionaal Landschap Westhoek spreekt over wilde bijen.” Ook in Vleteren wordt heel wat gedaan voor de bijen en daar zullen hoofd van de groendienst José Marchand en milieuambtenaar Lien Vlamynck het over hebben. De bijenavond is gratis, maar er wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven, tegen vrijdag 27 mei, via www.vleteren.be/bijenavond. Voor meer informatie over de Week van de Bij in Vleteren: milieu@vleteren.be.