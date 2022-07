Woningen en horecazaak dag lang zonder water na lek in waterleiding

In Westvleteren hebben een tiental huizen en frituur Den Engel een hele dag zonder water gezeten na een lek in de waterleiding dat ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag. Frituur Den Engel liep ineens onder en vlak voor de frituur werd een stuk van het wegdek beschadigd en spoot het water uit de straat. De straat is hierdoor tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Hoe het lek is ontstaan is voorlopig een raadsel. De Watergroep was verderop in de straat al enkele dagen bezig met het herstel van een lek, en plots ontstond een groter lek waardoor 38 woningen een dag lang zonder water zaten. De Watergroep voorzag een standpijp in het dorp waar de mensen water konden halen. De lekken zijn ondertussen hersteld, maar nu moet ook de straat die schade opliep hersteld worden.