“Wie wil welpjes van beer Sandra symbolisch adopteren”: dierenpark De Zonnegloed zoekt steun om berenverblijf uit te breiden

Niet drie zoals aanvankelijk gecommuniceerd, maar wel twee welpjes heeft beer Sandra geworpen in het dierenpark De Zonnegloed in Vleteren. Omdat het geslacht van de jonge dieren nog niet zichtbaar is, heten ze voorlopig ‘welpje 1’ en ‘welpje 2’.

Volledig scherm Dit zijn de twee welpjes van beer Sandra die in De Zonnegloed zijn geboren. © De Zonnegloed

Omdat beer Sandra haar welpjes telkens dicht bij zich droeg en de diertjes ook bijzonder klein waren, konden de medewerkers aanvankelijk niet zo goed zien hoeveel jongen er waren. Eerst werd gedacht aan drie, maar het zijn er uiteindelijk twee. “Ze stellen het goed”, zegt Karel Ackaert van De Zonnegloed. “Het geslacht kunnen we pas over een paar weken bepalen en dan geven we ze een naam. Symbolisch adoptieouder worden van de welpjes kan wel al. Ondertussen zijn we ook aan het onderzoeken hoe we het berenverblijf kunnen uitbreiden. Dat beer Sandra zwanger was, was ook voor ons een grote verrassing, maar al vrij snel hebben we besloten de welpjes te houden.”

Volledig scherm De welpjes wegen naar schatting ongeveer een halve kilo © De Zonnegloed

De twee berenjongen werden op 16 januari geboren. Beer Sandra en haar broer Tishka kwamen in oktober 2022 aan nadat ze gered werden uit een dierenpark in Oekraïne. In één dag zamelde het park 3.500 euro in voor een broodnodige tandheelkundige ingreep die door de bevalling uitgesteld is. Daarnaast vangt De Zonnegloed ook nog beren Uli en Mimi op sinds juni 2018.

Via deze link kun je steunen. In de krokusvakantie is De Zonnegloed open van woensdag tot en met zondag. Het is ook nu zaterdag open. Tickets kun je enkel online kopen. De welpjes zitten zeker tot de lente nog veilig binnen.

Volledig scherm De welpjes zitten nog veilig binnen © De Zonnegloed

Volledig scherm Beer Sandra kwam in oktober vorig jaar in Vleteren aan © De Zonnegloed

