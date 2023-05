WEER. Vanochtend kans op helder weer in Vleteren

Hilde Van Canneyt praat met lokale kunste­naars op verjaar­dags­feest­je Frock Gallery

Na de opening van de nieuwe expo ‘Intersections’ nodigt Frock Gallery in Ieper interviewster Hilde Van Canneyt uit voor een gesprek met twee lokale kunstenaars. Dat gebeurt in het kader van Kunst in Ieper, maar ook naar aanleiding van het eenjarig bestaan van de galerie.