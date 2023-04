WEER. In Vleteren kans op zware neerslag en bewolking vanochtend

Hef het glas in deze authentie­ke bruine kroegen: zevende ‘Weekend van de Volkscafés’ komt met heel wat extraatjes

Ooit begonnen in Poperinge, Heuvelland, Alveringem en Vleteren, maar ondertussen uitgewaaid over heel de Westhoek: het Weekend van het Volkscafé. Nu zaterdag en zondag staat de zevende editie op het programma. Een zestigtal kroegen in de Westhoek en een twintigtal in Frans-Vlaanderen openen de deuren voor muziek, volksfeesten, streekbieren, picon maison en ander lekkers. Het is de moeite om alle deelnemende cafés een bezoekje te brengen, maar om het kiezen wat gemakkelijker te maken, probeerden we er zelf al een paar uit. Schol!