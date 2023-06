WEER. In Vleteren heldere ochtend

Sara (33) ging voor routineope­ra­tie naar het ziekenhuis maar kwam buiten met geperfo­reer­de darm: “Ik moet drie maanden een stoma dragen”

Sara Landuyt (33) ging begin mei binnen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper voor een routineoperatie aan de baarmoeder. Maar die operatie verliep niet zoals gepland. Haar darm raakte geperforeerd, waardoor ze nu drie maanden met een stoma moet rondlopen. Sara en haar man Tom hoopten op een tussenkomst van de verzekering, maar zij redeneren dat dit een risico is, verbonden aan een ingreep. “Zoiets kan toch niet, dit is duidelijk een menselijke fout”, aldus het koppel.