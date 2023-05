WEER. In Vleteren heldere ochtend

‘The Front Eye’ is het nieuwe uitkijk­punt op de front­streek: “We verbinden museum, landschap en begraaf­plaats met elkaar”

De wederopbouwkapel bij het Hooge Crater Museum in Zillebeke biedt met de gloednieuwe ‘The Front Eye’ een mooi zicht op wat tijdens de Eerste Wereldoorlog een van de meest dodelijke plaatsen op aarde was. Het museum pakt ook uit met het verhaal van de verdwenen Franse en Duitse begraafplaatsen. “Het is niet enkel een symbolisch oog aan de voorkant van de kapel, het is ook het oog van de bezoeker die naar het front zal kijken.”