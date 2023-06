WEER. In Vleteren helder weer vanochtend

Gemeente­raads­lid Diederik Vandenbilc­ke (Groen) opent pop-up tijdens Dolle Dagen: “Leegstand­be­leid in stad kan beter”

In Ieper staan dit weekend de Dolle Dagen op het programma, waarin in het centrum heel wat koopjes worden aangeboden. Diederik Vandenbilcke, gemeenteraadslid voor Groen, maakt van de gelegenheid gebruik om in de Boomgaardstraat een pop-upwinkel te openen, waarmee hij ook het leegstandbeleid van de stad in vraag wil stellen.