WEER. Gedeeltelijk bewolkt in Vleteren vanochtend

VTI verliest met leerkracht Dirk Depoorter de bezieler van de Italiëreis, zaterdag ook afscheid van het lachende gezicht aan de balie

Na een korte en hevige ziekte is Dirk Depoorter (57) thuis in Ieper overleden. Aan het VTI Ieper was hij leerkracht Godsdienst. ‘Wat hadden we allemaal zo graag nog wat meer tijd gehad met Dirk, graag gezien door zijn leerlingen, bezieler van onze Italiëreis en zoveel meer’, klinkt het in de school.