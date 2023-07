WEER. Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Vleteren vanochtend

MIJN DORP. Isabelle Sissau (56) woont en werkt in Alveringem: “Mijn favoriete wandelrou­te eindigt bij een prachtig, historisch café”

Al haar hele leven lang woont Isabelle Sissau (56) in het landelijke Alveringem. Haar kindertijd bracht ze door op een boerderij in Oeren, nu heeft ze haar eigen keramiekatelier en -winkel in Hoogstade. De geëngageerde vrouw zit het liefst op een bankje voor haar winkel te turen naar het uitgestrekte landschap, al zie je haar ook wel eens al fietsend over landbouwwegen of in een gezellig restaurant. “Alveringem heeft bovendien een schat aan lokale producten”, zegt Isabelle. Ze neemt ons maar al te graag mee.