Wandeling door de broeken van West- en Oosvleteren: “Winterverblijf voor ganzen en stellopers”

Ieper Bestuurder bestelwa­gen pleegt vluchtmis­drijf na ongeval op Noorder­ring, maar wordt gevat

Op het kruispunt van de Noorderring met de Veurnseweg in Ieper reed een bestelwagen in op een stadswagentje. De aanrijder ging er nadien vandoor. Vergeefse moeite echter, want geen uur later was hij al gevat.

21 januari