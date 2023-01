Wandeling door de broeken van West- en Oostvleteren: “Winterverblijf voor ganzen en stellopers”

Koksijde Bezieler André begeleidt coördina­tor Melissa in dieren­asiel Ganzeweide: “Er komen meer dieren binnen dan dat er vertrekken”

Koksijdenaar André Lycke (68) is de laatste grondlegger van dierenasiel Ganzeweide die er nog actief is. “Ik blijf voorzitter, maar voor de dagelijkse werking nemen we voor het eerst een coördinator in dienst. Zo wapenen we ons voor de toekomst, want er komen drukke tijden aan met de uitbreiding die we realiseren”, kijkt André vooruit. En die coördinator is Melissa Lust (30) uit Leke bij Diksmuide. Omdat het asiel te vol zit, voert Ganzeweide ook een opnamestop in. “Ga naar de hondenschool in plaats van het dier af te staan”, tipt André.

19 januari