Voormalig gemeentehuis Vleteren verkocht

VleterenHet voormalig gemeentehuis in Oostvleteren is verkocht aan een bouwbedrijf. Vermoedelijk zal er een bouwproject opgestart worden. De nieuwe eigenaar is Degrande Invest uit Wingene en op heden zijn er nog geen concrete plannen met het pand.

Na het doorlopen van de verkoopsprocedure via Covast voor voormalig gemeentehuis te Oostvleteren en ontvangst van het PV van de deurwaarder betreffende de tweede biedingsronde besliste het college van burgemeester en schepenen van Vleteren in februari tot toewijzing van de verkoop van het voormalig gemeentehuis langs de Kasteelstraat 39 in 8640 Oostvleteren.

De nieuwe eigenaar is Degrande Invest uit Wingene. “Intussen hebben we ook het eerste contact gehad met de koper. Op heden hebben zij nog geen concrete plannen met het pand. Ze zullen dit nu bekijken in overleg met hun architect. Vermoedelijk wordt het ook nog een paar maanden wachten op de akte, dus pas dan kunnen zij concreet aan de slag”, vertelt algemeen directeur Nele Vanderhaeghe. Het hoogste regelmatig uitgebracht bod was 301.150 euro. De minimale verkoopprijs was bepaald op 275.000 euro.

De renovatiekosten aan het gemeentehuis langs de Kasteelstraat 39 in Oostvleteren waren 1,5 miljoen euro en dat was te hoog. Uit een haalbaarheidsstudie in 2018 bleek een verhuis van de gemeentediensten naar ontmoetingscentrum De Sceure haalbaar te zijn. Het huidige gebouw werd onder handen genomen en naast het pand werd ook een nieuwbouw opgetrokken. In 2019 gingen de werken aan het ontmoetingscentrum De Sceure in Vleteren van start. De publieke diensten van de gemeente Vleteren verhuisden in mei 2021 naar OC De Sceure. De verkoop van het voormalige gemeentehuis is afgerond. De gemeente is voorlopig niet op de hoogte van de toekomstplannen. Gezien de aard van de koper zal vermoedelijk een woonproject worden opgestart.