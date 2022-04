Vleteren wil stappenclash winnen en leent gratis stappentellers uit

“Bewegen blijkt hét medicijn te zijn dat je stress vermindert, je immuunsysteem versterkt en ziektes helpt voorkomen. En het is nog eens goedkoop ook. Genoeg redenen voor inwoners van Vleteren om in mei deel te nemen aan de regionale 10.000-stappenclash van Logo Midden-West-Vlaanderen, toch?”, zegt Astrid Blomme, diensthoofd Vrije Tijd en Communicatie in Vleteren. Samen nemen zij het op tegen de inwoners van 12 andere gemeenten in de regio: Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Kortemark, Lichtervelde, Lo-Reninge, Mesen, Pittem, Poperinge, Roeselare, Tielt en Zonnebeke. Logo Midden-West-Vlaanderen, organisator van de regionale stappenclash, schenkt de wisselbeker en een beweegvriendelijk surprisecadeau ter waarde van maximum 300 euro aan de gemeente die de meeste stappen zet ten opzichte van het totaal aantal volwassen inwoners.

Deelnemen als inwoner

“De clash is leuk, uitdagend en laagdrempelig. 10.000 stappen per dag of 8.000 stappen voor 65-plussers, dat is de uitdaging. Hét ideale moment om nieuwe gewoontes te creëren en om uit te testen hoeveel stappen jij per dag extra nodig hebt om dit streefdoel te halen. Maar staar je vooral niet blind op een cijfer: elke stap telt! Ook kleine vorderingen maken een verschil.” Meld je aan of registreer je op www.10000stappen.be en word lid van de groep van Vleteren. Geef voor elke dag in mei je gezette stappen in. “Installeer een app op je smartphone om stappen te tellen, maak gebruik van een activity tracker of kies voor een klassieke stappenteller die je ter hoogte van je heup draagt. Je kan gratis een stappenteller lenen via de dienst Sport van de gemeente Vleteren. Er wordt 10 euro waarborg gevraagd.” Voor meer informatie kan je de Sportdienst van Vleteren contacteren via 057/40.93.21, jeugd_sport@vleteren.be of langsgaan in het gemeentehuis.