Van de bus de deelfiets op: “Is dit het alternatief voor de belbus?”

MIJN DORP. Op bezoek in Woesten, het dorp van fotografe Axelle Steenkiste (32): “Ik zou hier ooit graag een ‘kunsthuis’ willen openen”

“Ik vind het fijn om mensen te fotograferen, maar ik help ze ook graag.” Axelle Steenkiste (32) woont in een knus huisje langs de N8 in Woesten, samen met haar gezinnetje. De jonge vrouw was twee jaar lang gemeentefotograaf voor Vleteren en maakt portretten in haar buitenstudio. Een gebeurtenis die haar leven voorgoed veranderde, is het overlijden van haar zus in 2017. “Ik woon graag in Woesten en koester de momenten die ik er met mijn zusje beleefde.”