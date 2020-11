Uitbater dierenpark De Zonnegloed vraagt hulp: “Breng ons uw appels, peren en wortelen in plaats van ze weg te gooien”

De uitbaters van De Zonnegloed in Oostvleteren, waar zo’n 400 opgevangen dieren zitten, trekken aan de alarmbel. “Het is zeer triestig wat er momenteel in de wereld gebeurt en niemand weet hoe lang de pandemie en de maatregelen zullen duren”, zegt Karel Ackaert van De Zonnegloed.

“We leven mee met iedereen die erg geraakt wordt door het coronavirus, zowel op vlak van gezondheid als financieel. We doen echter een oproep aan iedereen die (soms) met overschot zit van groenten en fruit. Graag zouden wij dit aan onze honderden dieren willen geven in plaats van te laten wegrotten of weg te gooien.”

Vrijwilligers

“We kunnen ze dus niet overal zelf gaan ophalen. We hebben een donatiekar voor onze poort geplaatst en wie wil kan daar zijn groenten en fruit ingooien”, aldus Karel. “Die legen we dagelijks. Onze verzorgers verdelen dan het voedsel onder de dieren. Mensen die niet zelf de verplaatsing kunnen maken, kunnen een berichtje sturen naar ons en dan kunnen vrijwilligers alles ophalen. Dat kan via messenger, via info@dezonnegloed.be of via Facebook.” De oproep lokt al heel wat reactie uit. Zo is er zelfs iemand die werkt in een biowinkel in Waregem die overschotten aanbiedt.

Volledig scherm De dieren van de Zonnegloed zijn maar al te blij met de groenten en vruchten die in de kar worden gelegd. © Henk Deleu

Bij de eerste lockdown deed Karel een gelijkaardige oproep en die was niet zonder succes. “Velen hebben ons toen goed geholpen. Ik hoop dat het de laatste keer is dat we dit moeten doen. Gelukkig hebben we een goede zomer achter de rug, waardoor we nog iets van een reserve hebben.”

Geen sla en noten

De Zonnegloed heeft nood aan appelen, peren, bananen, kiwi, sinaasappelen, druiven, avocado’s, wortelen, tomaten, komkommers, witloof, courgette, aardappel en andijvie. “Ook ananas mag, want daar zijn onze bavianen dol op. Sla hoeft niet, want dat rot heel vlug. Noten hebben we genoeg, die kregen we in grote hoeveelheden van de haven van Antwerpen.”

“Veel van onze dieren hebben ook specifieke voeding nodig die wij mensen niet eten. Die moeten we dus bestellen en aankopen. Daarnaast zijn er onze vaste doorlopende kosten: elektriciteit, gas, water, medicatie, dierenartsen en dierenverzorgers. Elke gift om onze dieren door de harde wintermaanden te helpen is welkom.”

Giften kunnen op rekening BE58 7390 1329 6879 van Sanctuary De Zonnegloed vzw. “Of koop alvast een cadeaubon voor een bepaald bedrag, die je kan gebruiken zodra ons park weer open mag”, klinkt het nog. “Alvast bedankt voor de steun.”

Volledig scherm Alles wat binnen wordt gebracht, wordt netjes verdeeld. © Henk Deleu

Volledig scherm Verantwoordelijke Karel Ackaert van De Zonnegloed vraagt mensen hun overschot aan groenten en fruit naar het park te brengen. © Michael Depestele

Volledig scherm Alles wordt verdeeld voor de dieren. © Henk Deleu

Volledig scherm Overschotten van groenten en fruit kunnen in deze aanhangwagen worden gelegd. © De Zonnegloed.