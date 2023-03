Trappistenbroeders Sint-Sixtusabdij zoeken nieuwe ‘grote baas’: “Bruggenbouwer en inspirerend leider”

“De nieuwe algemeen directeur moet instaan voor de dagelijks leiding en het behartigen van de zakelijke belangen van de abdij”, klinkt het in het vacaturebericht. De directeur wordt ook verantwoordelijk voor de personeelswerking en de communicatie. De abdij is op zoek naar iemand met een bachelor- of masterdiploma die de nodige ervaring op tafel kan leggen. Dat kan zowel in algemeen, financieel of commercieel management, bij voorkeur in een omgeving waar kwaliteitszorg en (voedsel)veiligheid centraal staan.