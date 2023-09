Straat komt blank te staan na hevige regenval: “We hebben nog net ons zoontje naar school kunnen brengen”

De hevige regenval van vrijdagochtend zorgde op verschillende plaatsen in de regio voor wateroverlast. Dat was onder meer het geval in de Tramstraat in Ieper, waar een verstopt riool niet voor het eerst voor problemen zorgt. “Gelukkig loopt het water de huizen niet binnen.”