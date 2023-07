Scholieren uit Wales brengen eerbetoon aan dichter Hedd Wyn: “Voor het eerst sinds corona terug in de Westhoek”

Op de Grote Markt in Ieper trok dinsdag een schoolkoortje uit Wales de aandacht van de passanten en terrasbezoekers. De school was voor het eerst sinds corona opnieuw op bezoek in de Westhoek. De leerlingen lieten daarbij na het graf te gaan groeten van ‘hun’ dichter Hedd Wyn, die ligt te rusten op Artillery Wood Cemetery in Boezinge.