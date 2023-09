Berenwelp­jes van De Zonnegloed hebben een naam: “Nu nog het geslacht te weten komen”

De twee berenwelpjes die in januari in sanctuary De Zonnegloed in Vleteren geboren werden heten Malenky en Nanuq. Die laatste naam hebben de bezoekers van het dierenpark gekozen. “Nu nog te weten komen of het jongens en/of meisjes zijn”, lacht dierenverzorger Bart Courtmans.