Rakkervuur in voedselbos Rakkerbos: “Een gezellig samenzijn rond de vuurschaal”

Gebouw zorginstel­ling vat vuur: 4 agenten en 55 bewoners met beperking bevangen door rook

In het gebouw van de Polikliniek langs de Oostlaan in Poperinge is in de nacht van donderdag op vrijdag een uitslaande brand ontstaan. In het gebouw verblijven 55 mensen met een beperking. Verschillende onder hen en vier agenten raakten bevangen door de rook. Er vielen geen zwaargewonden.