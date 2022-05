Nieuwe brouwketel voor Deca Brouwerij: “Geen smaakverschil in het bier”

De voormalige brouwerij Decaestecker, kortweg Deca , werd in 1980 aangekocht door Georges Christiaens, de vader van Nicolas. Hij was de vierde generatie binnen de brouwersfamilie. In Afrika bouwde hij brouwerijen en was hij ook verantwoordelijk voor de opstart van het productieproces. Nicolas werd in Libanon geboren, maar de combinatie tussen Deca en de brouwerijen in Afrika waren moeilijk haalbaar. In 1991 verhuisde het gezin naar België om Deca uit te bouwen. Later stapte ook zoon Nicolas in de zaak. Vader George was op 3 december 2013 betrokken bij een zware kettingbotsing op de A19 in Zonnebeke en in het ziekenhuis van Kortrijk stierf hij op zaterdag 7 december. Tien maanden later overleed ook Nicolas zijn moeder.

In januari 2020 stapte Nicolas zijn echtgenote Katrien Sampers in de zaak. Op 23 april 2021 werd de zesde generatie binnen de brouwersfamilie geboren. Katrien en Nicolas werden de trotse ouders van een ééneiige tweeling: Georges Arthur en Marius. De eerstgeboren zoon kreeg als eerste naam Georges, een naamstraditie die eind 19de eeuw ontstond.

Ziel van brouwerij

“Wij hebben zeer recent geïnvesteerd in een nieuwe brouwketel. Onze andere brouwketel van ondertussen iets meer dan 100 jaar blijven we behouden. Deze brouwketel werd destijds verhuisd van de oude brouwerij voor de kerk in het dorp naar de huidige locatie van de brouwerij. Deze brouwketel werkt nog steeds. Desondanks werd er uitgekeken naar een nieuwe brouwketel die efficiënter is in werking”, zegt Katrien Samper van Deca Brouwerij. “Draf wordt automatisch verwijderd uit de ketel en de ketel reinigt zich automatisch Het geplette mout dienen we niet meer manueel in de ketel te gieten. De nieuwe brouwketel heeft een capaciteit van 40 hectoliter. Momenteel blijven we 30 hectoliter brouwen vermits onze lagertanks voorzien zijn op brouwsels van 30 hectoliter. We hebben de intentie om nog wat meer hectoliter te brouwen. Echter zijn we beperkt omwille van een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden qua infrastructuur.”

Omwille van een toenemend aantal brouwsels, investeert de brouwerij op kortere termijn nog in enkele bijkomende lagertanks. “De huidige, oude brouwketel is voor ons de ziel van de brouwerij. Bijgevolg werd ervoor gekozen om deze ketel te behouden. We hebben de intentie om deze af en toe nog eens te gebruiken. We kozen voor een niet alledaags type brouwketel. We kozen voor een brouwketel in inox waarbij het bovenste gedeelte werd afgewerkt in koper. Deze nieuwe brouwketel is de nieuwe eyecather in Deca Brouwerij. Op het einde van de rit is er geen smaakverschil in het bier.”