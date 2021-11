Moordenaar (32) van Sharon Gruwez moet volgende week naar de gevangenis

Kesteman is de eerste ooit die in ons land werd veroordeeld door het hof van assisen omdat hij z’n wagen heeft gebruikt om iemand te doden. De Vleternaar vermoordde z’n ex-vriendin, passagier in zijn auto, toen hij moedwillig en tegen 191 kilometer per uur door het rode licht knalde en zich te pletter reed tegen een geparkeerde schoolbus. Procureur-generaal Serge Malefason had de onmiddellijke aanhouding gevraagd van Davy Kesteman maar het hof van assisen ging daar niet op in. Voorzitter Antoon Boyen oordeelde dat er geen recidivegevaar is en argumenteerde dat er niet hoefde gevreesd te worden dat Kesteman zich aan zijn straf zal onttrekken. Ook zijn advocaten waren die mening toegedaan. Daarop mocht Kesteman naar huis, in afwachting van zijn opsluiting in de gevangenis.