Monniken van Sint-Sixtusabdij leveren voortaan Trappist Westvleteren aan huis: “Ook tijdens een lockdown willen we bier kunnen verkopen”

Is het gevaarlijk fietsen in uw gemeente? Laat het ons weten!

11 oktober Zeven dodelijke slachtoffers in september. 47 procent van de West-Vlaamse scholieren is niet in orde met de fietsverlichting. “Maak een fietshelm verplicht”, zei de gouverneur van de kustprovincie zaterdag nog. De komende dagen en weken werken wij in West-Vlaanderen verder op de problematiek. In het fietsdossier West-Vlaanderen brengen we getuigenissen en hebben we ook aandacht voor de situatie in uw gemeente. Woont u langs een steenweg waar het fietspad dringend aan vervanging toe is? Vraagt u zich al jaren af waarom die levensgevaarlijke fietsoversteek in uw stad nog altijd niet aangepast is? Onze journalisten stellen de komende weken de vragen ook aan de beleidmakers in uw stad of gemeente.