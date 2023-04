Mestgassen in een stal vatten vuur door laswerken

Transpor­teur weer slachtof­fer van brandstof­die­ven: “Ons geluk: een trucker die kwam wegen en zo de daders deed vluchten”

Voor de tweede keer in pakweg een maand tijd hebben brandstofdieven toegeslagen bij het bedrijf Dewulf Transport en Fourage, langs de Zwaanhofweg in Ieper. “Twee keer kwamen ze in een witte bestelwagen met dezelfde Franse nummerplaat”, zegt zaakvoerder Koen Dewulf. Maar hij is niet het enige slachtoffer.