Ivan (67) teelt al 40 jaar de duurste groente van het land: “Op handen en voeten wroeten om lekkerste hoppescheuten te vinden”

Bernard (72) surft op eBay en vindt toevallig 83 jaar oude enveloppe... met adres van zijn krijgsge­van­gen vader op: “De cirkel is rond”

“Ik schrok me rot toen ik op veilingwebsite eBay op een foto van een enveloppe uit 1940 klikte.” Bernard Deman (72) is nog steeds verbouwereerd door het ongelooflijke toeval dat hem is overkomen. Op de enveloppe stond de naam van... zijn papa Albert, die tijdens WO II vijf jaar in Duitsland krijgsgevangen was. Welke brief erin stak en hoe het Albert uiteindelijk is vergaan, lees je in dit spannende verhaal.