Herstelwerken op landelijke Vleterse wegen

Tijdens de voorbereidende werken is er slechts beperkte doorgang voor lokaal verkeer buiten de werkuren. Gedurende de asfaltering zal er geen verkeer mogelijk zijn. Het einde van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar is voorzien op vrijdag 6 mei. Bij vragen of problemen kan je terecht bij de schepen van Openbare werken, Marnick Lauwers via 0477/34.54.47. Bij vragen rond de timing en planning kan er contact opgenomen worden met de werfleider van de firma De Vriese via 0471/12.60.88.