Helpen bij de paddenoverzet? Kom naar de startvergadering op 11 januari in Westvleteren

“De startvergadering is de aanzet voor de organisatie en uitwerking van de jaarlijkse padden- en amfibieoverzet”, zegt Guido Quaghebeur, voorzitter Natuurpunt Poperinge-Vleteren. “Dit jaar, na de coronaonderbreking, willen deze samenkomst ook benutten om interessante en boeiende info te geven over de amfibieën in onze regio. Daarom hebben we als gastspreker de coördinator van alle paddenoverzetacties in Vlaanderen, Dominique Verbelen, uitgenodigd. Na zijn boeiend betoog over de soorten en belang van de overzetacties , komt het praktische werk aan bod. We hebben over het plaatsen van de schermen, opmaak beurtschema overzet, het noteren en het doorsturen van de aantallen.” Alle geïnteresseerden zijn welkom de vergadering en infoavond.