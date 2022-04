Hang affiche Tournée Trappiste uit en win Trappistenbieren!

Na twee geslaagde edities met duizenden bezoekers van het Vleteren Craft Beer Festival in 2017 en 2019 besloot de bierproefvereniging vzw The Beer Pilgrims om een andere weg in te slaan. Ze pakken uit met een nieuwe concept. Op zaterdag 11 en zondag 12 juni pakt de vereniging uit met hun nieuwe bierfestival ‘Tournée Trappiste’ waarbij 60 Trappistenbieren van 14 Trappistenbrouwerijen, 4 Trappistenwijnen van 2 abdijen en 13 soorten kaas van 5 abdijen worden aangeboden. “In het gemeentelijk infoblad ‘De Vleternoare’ bestaat het middenblad uit een A3-poster van ons festival. Wie deze aan het raam hangt aan de straatzijde, maakt kans op een prijs. Wekelijks trekt een delegatie van The Beer Pilgrims op pad door de deelgemeenten van Vleteren en zal aan een willekeurig huis mét poster aan het raam stoppen en aanbellen”, vertelt Filip Muylle van vzw The Beer Pilgrims. “Als de deur wordt geopend en er een meerderjarige persoon aanwezig is, zal een pakketje Trappisten-bier overhandigd worden in een leuke en handige draagkrat. Zomaar. Gratis en voor niks, want zo zijn we.”